Mulheres trabalham mais uma hora por dia do que os homens

As mulheres portuguesas trabalham mais uma hora e 13 minutos por dia do que os homens, entre trabalho pago e não pago, tendo maior dificuldade em conciliar a profissão com a vida familiar, segundo um estudo da Comissão para a Igualdade da CGTP, ontem divulgado.A análise baseia-se em dados do Instituto Nacional de Estatística e do Eurostat e conclui que 78% das mulheres trabalhadoras fazem pelo menos uma hora de trabalho doméstico por dia, mas só 19% dos homens as equiparam. Cerca de 40% das mulheres interromperam a carreira para cuidar de filhos (contra 8% dos homens) e 17% são cuidadoras informais, abdicando, total ou parcialmente, a título temporário ou definitivo, do trabalho remunerado para prestar assistência a familiares. Apenas 9% dos homens são cuidadores informais.Na Europa, Portugal é um dos países onde mais mulheres trabalham fora de casa (73%) e só 11% o fazem a tempo parcial (31% no resto da Europa). A Comissão para a Igualdade da CGTP refere que "o prolongamento generalizado e a constante irregularidade dos horários e tempos de trabalho são incompatíveis com a conciliação diária da vida profissional com a familiar".Dos 1,7 milhões de trabalhadores por turnos (noite e fins de semana), 860 mil são mulheres, ou seja 49% do total.A pandemia e a generalização do teletrabalho "aprofundaram ainda mais as dificuldades", considera a CGTP.Do total de mulheres trabalhadoras em Portugal, 41,5% são abrangidas por horários irregulares e noturnos.