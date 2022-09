A esperança de vida à nascença diminuiu em todas as regiões de Portugal continental, sendo estimada m 80,72 anos no triénio 2019-21, o que correspondeu a uma redução de 4,1 meses face ao triénio anterior (81,06 anos). À nascença, as mulheres poderiam esperar viver 83,37 anos, cerca de seis anos mais do que os homens, cuja esperança de vida foi estimada em 77,67 anos.









