Mulher infetada com coronavírus coloca em risco 150 pessoas num batizado na Guarda

Cerca de 150 pessoas estão em isolamento social nas suas casas numa aldeia no concelho de Almeida, na Guarda, depois de terem estado num batizado, em contacto com uma mulher infetada com coronavírus.A mulher, com 78 anos e residente em França, veio a Portugal com o intuito de participar na cerimónia, que se realizou há cerca de 8 dias. Depois de participar no batizado, a mulher apresentou alguns sintomas do vírus e acusou positivo ao teste ao Covid-19.A mulher chegou a Portugal há cerca de duas semanas e esteve em contacto com familiares e amigos. As pessoas que se encontravam na cerimónia estão agora em isolamento e a realizar testes ao vírus, à vez, num espaço montado junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários da Guarda.O teste é realizado através de uma zaragatoa, sem que seja necessário as pessoas saírem do carro.