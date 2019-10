Multas até 45 mil euros para publicidade a comida nociva perto de escolas

A publicidade a alimentos com elevado teor de sal e gordura ou açúcar, bem como refrigerantes está proibida, desde segunda-feira, num raio de 100 metros das escolas.Estão também proibidos programas infantis de televisão e rádio que incluam estes produtos ou publicidade realizada 30 minutos antes, ou depois, de programas infantis.As multas para quem violar a lei variam entre 1750 e 3750 euros, em caso de pessoa singular, ou de 3500 a 45 mil euros se as infrações forem cometidas por empresas. O cumprimentos das regras será fiscalizado pela Direção-Geral do Consumidor.Chocolates, gomas e outras guloseimas, sobremesas, doces, produtos de pastelaria, pipocas, sumos, leites achocolatados, bebidas vegetais, refrigerantes, gelados, cereais de pequeno-almoço, queijos, refeições pré-preparadas e molhos são alguns dos alimentos que terão vedada a publicidade junto de menores de 16 anos.Estão incluídos nesta proibição produtos como chocolates ou barras energéticas com mais de 40 quilocalorias, ou mais de cinco gramas de açúcar ou 1,5 gramas de ácidos gordos saturados por cada 100 gramas. A proibição, que entrou esta segunda-feira em vigor, aplica-se também aos cinemas e internet.Entre 2018 e este ano caiu de 37,9% para 29,6% a prevalência de excesso de peso infantil em Portugal, disse o ‘Childhood Obesity Survillance Iniciative’.Os dados indicam que são os rapazes os que mais se desviam do peso normal. O excesso de peso atinge 29,6% dos rapazes, sendo que 13,4 são obesos.O Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável analisou 93 iogurtes e concluiu que apenas 28% estão aptos às novas regras de publicidade.