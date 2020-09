Multas da lei das beatas já estão em vigor

As contraordenações relativas à lei que proíbe as pontas de cigarros no chão começam esta sexta-feira a ser aplicadas. As multas oscilam entre os 25 e os 250 euros e podem ser aplicadas aos fumadores que atirem as beatas para o chão, mas também aos estabelecimentos comerciais, empresas e autarquias que não disponham de beateiras.Algumas associações, sobretudo ligadas ao setor da restauração, consideram que o prazo deveria ser adiado, atendendo à situação que as empresas enfrentam na sequência da pandemia.A iniciativa legislativa mereceu, na altura, o parecer positivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses.