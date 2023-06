A Autoridade Marítima Nacional estipulou um conjunto de regras para as praias. Quem infringir está sujeito a multas que variam entre as dezenas e os milhares de euros. Estender a toalha em zonas de perigo ou interditas é punido por lei – as multas variam entre 550 euros (individual) ou 1100 euros (no caso de ser um grupo). Bem pesadas são as multas para quem utilizar colunas de som na praia – entre os 200 e os 4 mil euros para pessoas singulares e entre os 2 mil e os 36 mil para pessoas coletivas.









Também há multas para quem jogar à bola fora das áreas afetas para esse fim ou a prática de surf, kitesurf ou windsurf em áreas reservadas a banhistas – as multas podem chegar aos 100 euros (pessoas singulares) ou 200 (grupo). É também proibida a pesca lúdica nas zonas balneares, entre o nascer e o pôr do sol, bem como acampar fora dos parques de campismo. É igualmente interdito depositar ou abandonar quaisquer tipo de resíduos, objetos de vidro ou material contundente fora dos recetáculos próprios.

O edital de praia estipula ainda a proibição da circulação e permanência de animais fora das zonas autorizadas.