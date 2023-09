O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) proíbe, até final do ano, as embarcações marítimo-turísticas de se aproximarem ativamente de grupos de orcas, de forma a evitar consequências graves.



As multas variam entre 125 a 3740 euros no caso de pessoas singulares e 3990 a 44 890 euros no caso de pessoas coletiva.









