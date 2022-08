F oram precisos seis homens para carregar o andor com a imagem de Nossa Senhora da Agonia, em ombros, durante mais de duas horas, na procissão solene que esta sexta-feira percorreu as ruas da cidade de Viana do Castelo. O andor, com mais de 600 quilos, foi este ano carregado pela família de Marco Fernandes, que esta sábado o leva também ao mar, na traineira Nossa Senhora de Fátima, de que é mestre.









