Multidão participa na Procissão do Adeus no Santuário de Fátima

A lotação máxima do Santuário de Fátima – fixada em 15 mil pessoas – foi esta sexta-feira atingida durante a peregrinação, embora se tenham mantido abertas duas das oito entradas no recinto de oração. Na noite anterior, mais de 10 mil peregrinos ocuparam os círculos desenhados no alcatrão, rezaram o terço e a acompanharam a Procissão das Velas.Esta peregrinação foi a segunda em pandemia dedicada aos migrantes e refugiados e uma das primeiras a assinalar o regresso cauteloso dos peregrinos que têm acompanhado as celebrações à distância.