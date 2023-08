Foi o primeiro grande banho de multidão, com centenas de milhares de pessoas concentradas no Parque Eduardo XVII e ao longo das avenidas por onde passou o Santo Padre. Seguramente, mais de meio milhão de fiéis. A todos Francisco acenou, do interior do ‘papamóvel’ descapotável, recebendo em troca o grito caloroso e emocionado de "viva o Papa!









