Munícipes do Seixal fazem cordão humano no sábado em defesa da expansão do Metro Sul do Tejo

Um grupo de munícipes do Seixal realiza, no sábado, um cordão humano na Estrada Nacional 10 (EN10) em defesa da construção da segunda e terceira fases do Metro Sul do Tejo.

Paula Guimarães, da organização da iniciativa, explicou à Lusa que esta é uma forma de chamar a atenção para a necessidade deste meio de transporte no concelho do Seixal, no distrito de Setúbal, cumprindo o que está delineado há cerca de 20 anos.

Atualmente o Metro Sul do Tejo serve a população do concelho de Almada e da freguesia de Corroios, no concelho do Seixal, mas segundo Paula Guimarães faz falta o seu alargamento, tal como previsto, entre Corroios e o Fogueteiro (segunda fase) e Fogueteiro e o Lavradio, concelho do Barreiro (terceira fase).

"Quem vive no Seixal e trabalha no Barreiro, por exemplo, usufruía de um transporte mais rápido do que atualmente que demora uma hora e meia em transportes públicos para lá chegar", disse.

O cordão humano deverá começar pelas 10h00 e estender-se da rotunda da Cruz de Pau até ao Jardim do Fogueteiro, local onde serão feitas intervenções de munícipes, do executivo da junta de freguesia da Amora e do presidente da Câmara Municipal do Seixal.

Em março, o primeiro-ministro anunciou a aprovação de uma resolução do Conselho de Ministros que permitirá, entre outros, o arranque dos trabalhos técnicos das próximas fases da expansão do Metro Sul do Tejo e a concretização de projetos para a construção de novas ligações entre o Barreiro e o Montijo e o Barreiro e o Seixal, de um novo terminal fluvial na Moita e do 'Passeio do Arco Ribeirinho Sul', via pedonal, ciclável e de estrutura verde, garantindo a ligação de Almada a Alcochete.

Na altura, o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, manifestou-se satisfeito com a intenção do Governo de avançar com a expansão do Metro Sul do Tejo, mas sublinhou a importância de uma calendarização da execução do projeto.

"Estou expectante quanto ao horizonte temporal desta medida", disse então Paulo Silva, em declarações à agência Lusa, considerando que a medida é uma mais-valia importante para a rede de transportes públicos e para a mobilidade da população do concelho.

Salientando que é importante que o projeto avance, o presidente da Câmara Municipal do Seixal considerou ainda que "imperou o bom senso" por a expansão anunciada integrar os trocos anteriormente contratualizados e que aguardam execução desde 2003, ou seja, entre Corroios e Fogueteiro e entre o Fogueteiro e o Seixal.

O autarca congratulou-se igualmente por a expansão incluir a construção de uma ponte entre o Seixal e o Barreiro com uma via pedonal e ciclável, "como o Seixal sempre defendeu".