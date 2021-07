Município de Grândola testa todos os trabalhadores

A Câmara Municipal de Grândola realizou ontem testes rápidos à Covid-19, aos cerca de 500 trabalhadores da câmara e das juntas de freguesia do concelho.

Segundo fonte da autarquia, esta medida foi tomada pelo facto de "nas últimas semanas terem aumentado o número de casos de infeção no concelho".

No entanto nos últimos dias "a situação começou a inverter-se e esta quinta-feira no concelho de Grândola há apenas 10 pessoas infetadas com Covid-19 e 51 estão a cumprir confinamento obrigatório".

A autarquia confirmou ao CM que foram efetuados mais de 500 testes e todos deram negativo.

Os testes foram efetuados pela Cruz Vermelha Portuguesa, com o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil e Serviço Municipal de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho – em articulação com a Autoridade Local de Saúde.