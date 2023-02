Município de Oeiras dá apoio financeiro aos primeiros oito comerciantes afetados pelas cheias

A Câmara Municipal de Oeiras atribuiu esta segunda-feira os subsídios aos primeiros oito comerciantes, dos 21 que apresentaram candidatura ao apoio extraordinário criado pela autarquia para a recuperação da atividade dos operadores económicos afetados pelas intempéries de dezembro de 2022. Estes apoios financeiros, no montante total de 64.856,88 €, serão disponibilizados mediante a assinatura de termo de aceitação.

Na cerimónia, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, enalteceu o "esforço extraordinário" feito pelos serviços municipais por, no mais curto espaço de tempo possível, ter reunido todas as condições necessárias e ultrapassado as burocracias para conseguir dar este apoio financeiro a quem o solicitou.

Aquando das intempéries ocorridas nas madrugadas dos dias 8 e 13 de dezembro, que deixaram o concelho de Oeiras fustigado pelas inúmeras inundações provocadas pela forte precipitação e agitação marítima sentida na região da Área Metropolitana de Lisboa, surgiram inúmeros pedidos de apoio, em especial por parte dos comerciantes locais, que se viram impedidos de assegurar a reabertura dos seus estabelecimentos ao público por incapacidade de fazer face aos prejuízos verificados. Tal verificou-se sobretudo na Baixa de Algés, que foi uma das zonas mais afetadas, onde a subida dos níveis de água invadiu habitações e espaços comerciais, impedindo mesmo a circulação automobilística e pedonal.

O Município de Oeiras atuou de imediato, constituindo um grupo de trabalho com a missão de proceder ao reconhecimento da extensão dos danos verificados. Esta situação de carácter de excecionalidade exigiu ao Município a criação de uma metodologia de trabalho que permitiu levar a cabo, de forma isenta e equitativa, a minimização dos prejuízos, com o recurso a meios de instrumentos legais disponíveis, junto dos operadores económicos.

E para garantir uma resposta célere a esta situação, o Município de Oeiras decidiu criar um fundo de apoio financeiro de 1.5 milhões de euros, com o objetivo de garantir a sua comparticipação na reposição da normalidade da atividade económica e empresarial. Neste sentido, foi criado o "Regulamento de Apoio às Intempéries de Dezembro", documento que regulariza a atribuição do apoio financeiro que o Município vai atribuir aos empresários locais afetados pelas cheias de dezembro, que foi aprovado em Assembleia Municipal, em 10 de janeiro de 2023.

O valor individual do apoio é calculado com base nos prejuízos sofridos pelos operadores económicos, que tiveram de apresentar um requerimento para o efeito. Os apoios que vão agora ser disponibilizados são concedidos de acordo com as seguintes percentagens: entre 20% a 50%.

Os restantes processos, os que foram apresentados requerimentos, estão a ser avaliados.