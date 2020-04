Município de Santiago do Cacém cria hospital de campanha para combater Covid-19

A Câmara de Santiago do Cacém instalou esta quarta-feira, um hospital de campanha num pavilhão cedido pelo Crédito Agrícola junto ao Hospital do Litoral Alentejano, com o objetivo de reforçar a capacidade de resposta à Covid-19 no concelho.

De acordo com Álvaro Beijinha, presidente da autarquia, este hospital de campanha "será ativado caso a autoridade local de saúde, no contexto da atual pandemia, considere necessário reforçar os meios de resposta, em complemento ao Hospital do Litoral Alentejano".

Para equipar este hospital a Câmara Municipal adquiriu 40 camas com estrado, colchões tipo hospitalar, lençóis, mantas e almofadas, assim como uma tenda de campanha insuflável para, "em caso de necessidade, avançar com um atendimento de Covid-19 noutra localidade do concelho", acrescentou o autarca.

A autarquia tem igualmente equipado um espaço reservado ao acolhimento a não infetados com o Covid-19, no Pavilhão Municipal de Desportos de Santiago do Cacém, com 40 camas de campanha e sacos-camas, cadeiras, mesas e cestos, bem como dois aquecedores.

Segundo Álvaro Beijinha,"este espaço é destinado a profissionais de várias áreas ou a famílias numerosas que tenham nas suas casas infectado(s) em isolamento profiláctico, sem alternativa para o alojamento dos restantes familiares".

A Câmara Municipal adquiriu também 1.500 máscaras cirúrgicas para as instituições de solidariedade social e lares do concelho e 800 máscaras FP2, 400 das quais serão distribuídas pelas quatro corporações de bombeiros existentes no município.

A juntar a este material, foram adquiridos ainda desinfetantes à base de álcool para reabastecer os dispensadores colocados pela autarquia junto aos multibancos do concelho.