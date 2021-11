Município de Seia comparticipa vacinas da gripe nas farmácias do concelho

O município de Seia, no distrito da Guarda, vai comparticipar a vacinação da gripe nas farmácias locais aos munícipes residentes no concelho, com idade igual ou superior a 65 anos, foi esta quinta-feira anunciado.

"À semelhança do ano transato, e tendo em vista o descongestionamento das estruturas públicas municipais de saúde e o agilizar do processo de vacinação contra a gripe, o município de Seia volta a comparticipar a vacinação nas farmácias do concelho", refere a autarquia em comunicado.

Segundo a nota, a comparticipação da administração da vacina "abrange munícipes residentes no concelho, com idade igual ou superior a 65 anos, até um máximo de 2.000 beneficiários".

A iniciativa resulta de um protocolo de cooperação subscrito pela Câmara Municipal de Seia, pela Associação Nacional das Farmácias e pela Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão S.A, acrescenta.

"Apesar da vacina ser gratuita, a sua administração nas farmácias implica um custo para os utentes, até um valor máximo de 2,50 euros/ato. No âmbito do protocolado, este valor é suportado pelo município, tendo destinado uma verba no valor de 5.000 euros. Para o efeito, o munícipe apenas tem de solicitar a sua vacinação contra a gripe numa farmácia aderente à sua escolha", lê-se na nota.

Com a medida, o município de Seia, presidido por Luciano Ribeiro, sublinha que "são criadas condições para que a faixa etária mais vulnerável tenha acesso à vacina, de forma mais próxima, evitando deslocações desnecessárias à sede do concelho".

"Por sua vez, obtém-se a desejável eficiência da gestão dos recursos afetos à saúde no concelho e os ganhos de eficácia e melhoria nos serviços prestados à comunidade", conclui.