Município de Sines investe 6,3 milhões em zona industrial

A Câmara Municipal de Sines anunciou esta terça-feira, que lançou o concurso público para a empreitada de qualificação das artérias principais da Zona Industrial Ligeira de Sines (ZIL II), um investimento total de 4,9 milhões de euros.



Segundo Nuno Mascarenhas, presidente da autarquia, esta "será a principal empreitada incluída no conjunto de investimentos de cerca de 6 milhões de euros em curso nesta zona industrial, onde se localiza cerca de meio milhar de pequenas e médias empresas".





A empreitada agora em concurso, com entrega de propostas até 2 de maio, incidirá sobretudo "nas ruas 1 e 2 e vem responder à necessidade de qualificar uma infraestrutura com mais de 25 anos onde se encontram as principais PME's com atividades económicas ligadas ao complexo industrial e ao porto de Sines" esclareceu o autarquia.A Câmara Municipal de Sines aprovou também recentemente a adjudicação de outra empreitada na ZIL II, a da sua expansão nascente.Segundo Nuno Mascarenhas, a execução desta obra, um investimento de 1,4 milhões de euros, "irá criar condições para dar resposta à procura existente por espaços nesta zona industrial, permitindo, com a sua implementação, acolher mais 43 empresas e gerar cerca de 430 postos de trabalho"."Apesar dos tempos difíceis que vivemos é absolutamente essencial continuar a dinamizar a atividade económica no concelho. Este é o maior investimento de requalificação alguma vez feito na principal zona de localização empresarial gerida pelo Município. A qualificação das artérias principais da ZIL II permitirá melhorar a circulação automóvel e ordenar o estacionamento, nomeadamente de pesados, além de criar condições de operação muito mais seguras, renovando a rede de águas e esgotos e enterrando as infraestruturas de eletricidade, comunicações e proteção contra incêndios", refere Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara Municipal de Sines."A criação de novos lotes na área de expansão corresponde à enorme procura que temos sentido por parte de empresas já instaladas e que necessitam de se expandir, mas também de novas empresas, algumas das quais de setores de atividade ainda com pouca expressão em Sines, mas que veem aqui um local estratégico para o desenvolvimento dos seus negócios", conclui o autarca.