Município "exige a resolução permanente" da falta de médicos nas urgências de obstetrícia do Hospital de Braga

O Município de Braga veio comentar o anúncio do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) este sábado sobre o Hospital de Braga fechar a Urgência de Obstetrícia no domingo por falta de médicos para assegurar a escala, referindo ser "extremamente preocupante o episódio a que se assiste de um anúncio de encerramento, ainda que temporário, como se espera, de um serviço de vital importância para toda a população".

"O Hospital de Braga serve, atualmente, uma área direta de cerca de 300.000 utentes. Sendo um Hospital Central, abrange, globalmente, uma área de cerca de 1.100.000 de habitantes como referência de 1.ª linha para algumas das especialidades médicas e referência de 2.ª linha nas restantes", lê-se no comunicado da autarquia.

O Município exige "a resolução permanente deste problema, fomentando medidas conducentes à identificação de uma solução através do diálogo entre a Administração do Hospital de Braga, a Ordem dos Médicos e o Ministério da Saúde", pedindo uma "clarificação por parte do Ministério da Saúde das dotações necessárias ao nível dos recursos humanos, que garantam o pleno e seguro funcionamento destes serviços de saúde nos hospitais".

"Considera-se que, caso a parceria público-privada estivesse ainda em vigor, os mecanismos de negociação e as balizas de enquadramento legal porventura a estabelecer entre instituições para resolução deste problema seriam seguramente outras, que a atual administração do Hospital de Braga não tem certamente", alertou a autarquia, alertando para a recente renacionalização.



"Em vez dos necessários cinco médicos ginecologistas/obstetras, o Hospital de Braga tem apenas dois médicos na escala para o dia 12 de junho, quer de dia quer à noite", referiu este sábado o SIM em comunicado.