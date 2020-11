Municípios com maior risco de contágio por Covid-19 estão no Norte, Centro e AMLisboa

Os municípios considerados com maior risco de contágio de covid-19 na nova lista que o Governo apresentou no sábado estão localizados sobretudo no Norte, no Centro e na Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Dos 213 municípios que vão estar sujeitos a mais restrições a partir das 00h00 de terça-feira, 82 são da região Norte, 63 do Centro, 41 de Lisboa e Vale do Tejo, 21 do Alentejo e seis do Algarve.

Dos 47 municípios em risco "extremamente elevado", o nível mais alto da lista, por terem mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 15 dias, 39 estão localizados na região Norte.

Entre eles estão o Porto, Braga, Barcelos, Felgueiras, Gondomar, Guimarães, Paços de Ferreira, São João da Madeira e Vila Nova de Gaia.

Estão também considerados como em "risco extremamente elevado" seis municípios do Centro, entre os quais Ovar, Belmonte e Manteigas, e dois do Alentejo: Crato e Portalegre.

A região Centro é a que tem mais municípios entre os 80 concelhos em nível de risco "muito elevado" (por terem entre 480 e 960 casos de covid-19 por 100 mil habitantes).

São 34 concelhos do Centro, 26 do Norte, 16 de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e quatro do Alentejo neste nível de classificação.

Dos 16 concelhos em risco "muito elevado" em Lisboa e Vale do Tejo, 11 são da Área Metropolitana de Lisboa (AML): Almada, Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Oeiras, Odivelas, Seixal, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

No Centro estão em risco "muito elevado" Aveiro e a Guarda, no Norte Bragança e Vila Real e no Alentejo Mora, Nisa, Reguengos de Monsaraz e Sines.

Em risco "elevado" estão 86 concelhos, dos quais 25 são de Lisboa e Vale do Tejo, 23 do Centro, 17 do Norte, 15 do Alentejo e os únicos seis municípios algarvios com um nível de risco (Albufeira, Faro, Lagoa, Lagos, Portimão e Vila do Bispo).

É em risco "elevado" (por registarem mais de 240 e até 480 casos por 100 mil habitantes) que estão os outros sete municípios da AML (Alcochete, Barreiro, Mafra, Moita, Montijo, Palmela e Sesimbra).

Também estão neste grupo as capitais de distrito Santarém (LVT), Viana do Castelo (Norte), Évora (Alentejo) e Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Viseu, no Centro.

Beja, que saiu da lista dos concelhos com risco elevado, é a única capital de distrito em risco "moderado" de contágio de covid-19, o grau mais baixo da lista apresentada pelo Governo, e que inclui 65 municípios.

Portugal continental tem 278 municípios.

O Governo anunciou no sábado as medidas de contenção da pandemia da covid-19 para o novo período de estado de emergência, que vigorará entre as 00:00 de terça-feira, 24 de novembro, e as 23:59 de 8 de dezembro.

O recolher obrigatório continuará a vigorar nos concelhos com maior risco de transmissão do novo coronavírus entre as 23:00 e as 05:00 nos dias úteis e entre as 13:00 e as 5:00 nos fins de semana e nos feriados de 01 e 08 de dezembro.

A medida abrangerá agora 127 concelhos do continente classificados como de risco "extremamente elevado" e "muito elevado".

Nas vésperas dos feriados, os estabelecimentos comerciais vão estar encerrados a partir das 15:00 nestes 127 concelhos.

Mantêm-se igualmente os horários de encerramento dos estabelecimentos comerciais às 22:00 e dos restaurantes e equipamentos culturais às 22:30 nestes concelhos e em mais outros 86 considerados de "risco elevado".

Em todo o território continental será proibido circular entre concelhos entre as 23:00 de 27 de novembro e as 05:00 de 02 de dezembro e entre as 23:00 de 04 de dezembro e as 05:00 de 09 de dezembro. Nas vésperas dos feriados não haverá aulas e a função pública terá tolerância de ponto. O Governo apelou ao setor privado para dispensar também os trabalhadores nestes dois dias.

A partir de terça-feira, as máscaras passam a ser obrigatórias nos locais de trabalho.