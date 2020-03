Municípios do Litoral Alentejano desinfetam ruas para evitar propagação do coronavírus

As câmaras municipais de Sines, Grândola, Santiago do Cacém e de Alcácer do Sal iniciaram esta semana operações de desinfeção de espaços públicos, na sequência do surto do coronavírus que está a afetar Portugal e todo mundo.

Em Sines, a autarquia iniciou uma operação de desinfeção das ruas e das viaturas de transporte do Município. No caso das ruas, está a ser aplicado um desinfetante com base em cloro ativo, enquanto nas viaturas os trabalhos foram iniciados nos autocarros urbanos, onde está a ser utilizado um sistema inovador cuja ação desinfetante se prolonga por 30 dias.

"Com estas ações, integradas num conjunto de medidas que vêm na sequência da declaração de Estado de Emergência, a Câmara Municipal de Sines procura minimizar os riscos inerentes à propagação do novo coronavírus", explicou ao CM Nuno Mascarenhas, presidente da autarquia.

A Câmara Municipal de Grândola está a proceder à desinfeção de diversos espaços públicos, principalmente nos locais mais utilizados pela população. Estas ações serão realizadas diariamente e vão estender-se a todo o concelho.

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém está a desenvolver, ações de higienização e desinfeção do espaço público, como medida para conter a propagação do COVID-19.

Segundo fonte da autarquia santiaguense, nos trabalhos de desinfeção e higienização "serão privilegiados os locais de maior permanência de pessoas, nomeadamente zonas com supermercados, farmácias, centros de saúde e Hospital do Litoral Alentejano".

Já em Alcácer do Sal a Câmara Municipal tem vindo a reforçar as ações de limpeza e desinfeção urbana do espaço público, tendo começado pelas ruas, caixotes do lixo, caixas multibanco e zonas de muita afluência, como o acesso a farmácias. Uma ação que vai estender-se a todo o concelho.