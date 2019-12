Municípios gastam mais de sete milhões de euros em iluminação de Natal

Portugal iluminou-se de norte a sul. E a maioria das autarquias decidiu ser mãos-largas na hora de decorar as ruas para o Natal. A fatura deste ano em iluminações natalícias é superior a 7 milhões de euros. Feitas as contas, são mais 2 milhões do que no ano passado, e mais 4 milhões comparativamente a 2017.Sem surpresas, a Madeira é quem lidera em termos de investimento. São 2,3 milhões de euros que, para além das luzes do Funchal, incluí o fogo de artifício para a Passagem de Ano e as iluminações de Carnaval do próximo ano. O segundo maior investimento é feito pela capital.Lisboa gasta 800 mil euros na colocação de mais de 2 milhões de lâmpadas Led e para um conjunto de atividades culturais e lúdicas. O orçamento inclui ainda as festividades da Passagem de Ano, no Terreiro do Paço, onde à 00h00 de 1 de janeiro de 2019, há fogo de artifício.A cidade do Porto surge na terceira posição com um investimento de 370 mil euros. Na avenida dos Aliados, estão prometidos espetáculos de rua com magia, malabarismo e acrobacia. A árvore, com 30 metros e mais de 31 mil luzes, serve de ‘casa’ para atividades para os mais novos, com leituras de contos de Natal e até um espetáculo de marionetas.As pistas de gelo são outro ponto de atração durante a época de Natal na Invicta. Albufeira faz este ano um dos maiores gastos de sempre na quadra: 303 mil euros. O aumento da fatura está relacionado com o aumento da oferta de atividades no programa natalício. O largo do Município conta com um parque de diversões - uma das principais atrações do município e que este ano promete ser ainda mais animado.