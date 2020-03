Municípios podem limitar circulação de táxis e TVDE durante estado de emergência

Nos táxis e nos TVDE "deve restringir-se o acesso ao banco dianteiro, devendo ser acautelada a renovação do ar interior das viaturas e a limpeza das superfícies", segundo um despacho do ministro do Ambiente, que entrou em vigor durante a madrugada. Quanto à circulação, serão as autarquias a decidir em função do número de veículos.

Os presidentes das câmaras poderão, por exemplo, limitar a circulação em dias pares para os veículos com número de matrícula ‘par’ e em dias ímpares para os veículos com matrícula ‘ímpar’, caso considerem que há excesso de carros nas ruas.

Para além dos transportes, o ministro Matos Fernandes publicou ainda um conjunto de regras com vista a garantir serviços essenciais, como o abastecimento de água, gestão de resíduos urbanos, fornecimento de energia, eletricidade, gás e combustíveis.



Nesse sentido, o Governo ordena às empresas e demais entidades que deverão manter equipas a funcionar em todas as áreas estratégicas desses setores. Por outro lado, define instalações essenciais como refinarias, armazenamento e empresas distribuidoras de combustíveis.



CTT passam a fechar no período da tarde

As lojas CTT passam a funcionar apenas nos dias úteis, e das 09h00 às 13h30, com exceção das que estão inseridas nos espaços comerciais e aeroportos. Agências no aeroporto das Lajes, no El Corte Inglés de Lisboa e nas lojas de cidadão estarão fechadas.



Recolha de lixo alvo de reforço

O sistema de tratamento e gestão de resíduos é um dos serviços essenciais fixados pelo ministro do Ambiente. Por isso, a recolha de lixo urbano tem de ser mantida, com eventual "reforço da periodicidade da recolha". Os aterros também funcionam.