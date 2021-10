Mural dedicado aos Caminhos de Santiago pintado em Santiago do Cacém

O mural dedicado aos Caminhos de Santiago que a pintora Madalena Patrício Palminha, está a criar em Santiago do Cacém tem já concluída a sua primeira fase.

A dedicação e talento da artista dão corpo a um trabalho que é uma homenagem ao Caminho e aos seus Caminhantes.

A obra artística está a ser desenvolvida na entrada sul da cidade de Santiago do Cacém onde tem início a rota dos Caminhos de Santiago.

A pintura, ocupa uma área com cerca de 100 metros de comprimento, é composta por vários painéis que apresentam os símbolos característicos do percurso como as vieiras, a cruz da Ordem de Santiago e os peregrinos.

A ideia de pintar um mural em homenagem aos Caminhos de Santiago surgiu há dois anos, motivada pelo facto de Madalena Patrício Palminha ser também uma caminhante deste percurso e por o concelho de Santiago do Cacém fazer parte da rota em Portugal.

As pinturas pretendem, ainda, desejar um bom Caminho a todos os que seguem até Santiago de Compostela, na Galiza, em Espanha, uma rota milenar seguida por milhões de peregrinos desde o início do século IX, quando foi descoberto o sepulcro do Apóstolo Santiago o Maior.

Em maio de 2022 está previsto ter início a segunda fase da pintura deste mural, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Santiago do Cacém.