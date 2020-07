Museu de Lisboa mostra olhares de fotojornalistas sobre a cidade em quarentena

Quatro olhares de fotojornalistas sobre a capital durante a quarentena devido à pandemia, com profundas mudanças no quotidiano e como palco de silêncio, estarão reunidos em exposição, a partir de 23 de julho, no Museu de Lisboa.

A exposição "Lisboa Ainda", comissariada por Rita Palla Aragão, contém os projetos fotográficos dos fotojornalistas Tiago Miranda, Pedro Nunes, Luís Miguel Sousa e José Fernandes.

No Pavilhão Preto do Museu de Lisboa - Palácio Pimenta, vão ser apresentados os "quatro olhares sobre uma Lisboa em quarentena, de quem conseguiu, através da objetiva, captar a essência e a beleza de uma cidade confinada", segundo a comissária, citada num comunicado divulgado pelo museu.