A Câmara Municipal de Santa Comba Dão vai avançar com a construção do Centro Interpretativo e Museu do Estado Novo, que ficará instalado na antiga Escola-Cantina Salazar, no Vimeiro, onde nasceu António de Oliveira Salazar. A abertura deverá ocorrer no final de maio.



Trata-se, por enquanto, da fase 1 do projeto, que servirá de auscultação da comunidade para chegar ao modelo final, explicou ao Expresso o presidente da autarquia.









