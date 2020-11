O horário de abertura dos Museus, Monumentos e Palácios Nacionais, aos fins de semana, passa a ser entre as 10h00 e as 13h00, sendo as entradas gratuitas, anunciou esta terça-feira a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

A DGPC justica este novo horário, "no contexto das regras de confinamento em vigor", lê-se na informação hoje divulgada.

A última entrada nestes equipamentos, aos sábados e domingos, tem por hora limite as 12h30, adiantou aquele organismo.