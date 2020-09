Os museus, monumentos e palácios nacionais registaram uma quebra de cerca de 70% de visitantes no primeiro semestre de 2020, comparando com o mesmo período de 2019, revelou esta quarta-feira a Direção-Geral do Património Cultural.Os números indicam que os 25 espaços tutelados receberam 701 047 visitantes no primeiro semestre do ano face aos 2 308 430 visitantes do ano passado.