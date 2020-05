Mutações no novo coronavírus atrasam vacina

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Desde que saiu da China, até chegar a Portugal, o novo coronavírus (SARS-CoV-2) já sofreu pelo menos 150 mutações. Números que assustam os especialistas, já que os mesmos poderão significar um atraso no fabrico da vacina. Para a mesma ser criada e ter eficácia, é necessário que seja capaz de combater o máximo de ‘versões’ possíveis do SARS-CoV-2."Conhecer e monitorizar as alteraç...