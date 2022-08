"Nada disto aconteceu de repente": Bastonário da Ordem dos Médicos comenta demissão de Marta Temido na CMTV

O bastonário da Ordem dos Médicos, esteve esta terça-feira na CMTV, para comentar a demissão da Ministra da Saúde, Marta Temido.



Em declarações ao canal, Miguel Guimarães começou por esclarecer que a situação era "expectável", uma vez que já era conhecida. "Nada disto aconteceu de repente", explicou o bastonário, acrescentando que "o SNS tem-se vindo a degradar ano após ano".







Questionado sobre o motivo deste limite, o bastonário explica que "o Governo nem sempre atendeu às recomendações da ordem dos médicos". "A ministra no segundo mandato fez zero reuniões com a ordem e neste último ja fez algumas, mas muito poucas", referiu ainda.



O bastonário da Ordem dos Médicos aborda ainda o tema do ganho salarial de um médico como um dos granes problemas estruturais. "O ganho mensal de um medico, em média, é inferior que há 10 anos atras", referiu, acrescentado que, neste contexto, "percebemos que qualquer coisa está muito mal".



"Com as ofertas no setor privado, é natural que os médicos começassem a sair", concluiu Miguel Guimarães.