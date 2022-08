"Nada foi feito": Bastonário pede ação do Governo com abandono "em massa" dos médicos no SNS

carta aberta à Ministra da Saúde, Marta Temido, na qual assinaram 416 dos 1061 médicos de medicina interna de todo o País.

Miguel Guimarães pede que não se olhe para os médicos "como se fossem escravos do sistema" e adianta que a ministra da Saúde não respondeu ainda à situação.



"Temos de dar outras condições de trabalho às pessoas. Não se pode olhar para os médicos internos como se fossem os escravos do sistema. Isto não é possível nem aceitável num país democrático e têm de existir soluções"





A Ordem dos Médicos esteve, esta segunda-feira, reunida com profissionais da medicina interna, após envio deO bastonário da Ordem, Miguel Guimarães, refere que os profissionais de saúde encontram-se exaustos e, neste momento, num "terceiro nível" em que acabam por sair "em massa" do serviço de saúde: "O problema começou a aumentar no último ano. Nada foi feito e se nada for feito estes internos que vão entrar (no Serviço Nacional de Saúde) não vão ficar"."Esta é a mensagem a passar a quem tem responsabilidade em deixar o Serviço de Saúde com resposta a todos os cidadãos", refere o bastonário, após reunião com profissionais de medicina interna e alertando que há riscos de haver urgências sem médicos a trabalhar.O bastonário assegura que há médicos "suficientes" no País, mas que mais de 50% dos profissionais está fora do Serviço de Saúde e optam por exercer no serviço privado, ou fora do país: "É preciso uma taxa de ocupação de 80% dos médicos do país no SNS, mas isto não se consegue se não se respeitar os médicos como merecem ser respeitados".A Ordem refere a urgência em encontrar uma nova resposta à crise na Saúde e avança que "quando se fazem demasiadas horas extraordinárias e muitas vezes consecutivas, não é bom nem para os profissionais nem para os doentes".Na carta aberta à Ministra da Saúde, os médicos internos comunicam a indisponibilidade para realizar mais de 150 horas extraordinárias por ano e dão conta de que, face às exigências laborais, consideram que a formação dos internos "se encontra comprometida", uma vez que estão constantemente a assegurar as escalas de urgência, "desdobrando-se em turnos que deveriam ser garantidos por especialistas, em claro incumprimento dos critérios de idoneidade formativa de Medicina Interna.Esta carta surge ao mesmo tempo que o Governo aprovou um regime temporário de remuneração do trabalho suplementar dos médicos em serviços de urgência, mas Miguel Guimarães procurou sublinhar hoje que o que está em causa não é a parte financeira."Não estamos a falar só de dinheiro" assegura o bastonário, "se a senhora ministra pensou que com aquela fórmula mágica de pagar à hora o mesmo que pagava a médicos tarefeiros e prestadores de serviço, resolvia a situação, não resolve. Isso é justiça e equidade. Temos de meter mão na massa e fazer acontecer. Não é fazer planos e comissões de acompanhamento".Quanto às conclusões da reunião de hoje, a OM deverá apresentar - "já amanhã (terça-feira), em princípio" - um resumo dos depoimentos recolhidos e das medidas que considera que têm de ser implementadas "com urgência".