Estão prontos a trabalhar todo o ano e, em pleno confinamento, os nadadores salvadores de Matosinhos patrulham a zona costeira do concelho, testando o sistema de partilha de bicicletas elétricas, gerido e monitorizado pela plataforma de mobilidade do CEiiA - Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel, sediado no concelho.O Sistema de Salvamento Balnear de Matosinhos funciona 24 horas por dia e 365 dias por ano.