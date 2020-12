“Não acaba para o ano. 2021 vai ser o ano zero”, diz médico sobre Covid-19

Fernando Ferraz e Sousa é médico de Medicina Interna no Hospital da Figueira da Foz e responsável por uma enfermaria dedicada a doentes com coronavírus. O próprio especialista já apanhou o vírus e garante que a pandemia não vai terminar tão cedo.



"Não acaba para o ano. 2021 vai ser o ano zero", disse o médico sobre a Covid-19 ao jornal Público.

