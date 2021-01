"Não atinge só as outras pessoas": Presidente da Câmara de Ovar anuncia estar infetado com Covid-19

"A COVID-19 não atinge só as outras Pessoas e, neste momento, também eu estou infectado. Apesar de todos os cuidados que tenho tido, diariamente, em algum momento posso ter falhado", escreve o autarca numa publicação feita no Facebook.Salvador Malheiro garante estar a cumprir "isolamento obrigatório" e a assegurar os compromissos autárquicos a partir de casa. O autarca pede ainda que se continue a cumprir as regras de prevenção da transmissão do novo coronavírus.