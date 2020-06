"Não circule sem necessidade": Sete ilhas dos Açores sob aviso amarelo amanhã devido ao mau tempo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu hoje aviso amarelo para as ilhas dos grupos oriental e central dos Açores, devido às previsões de chuva, que deverá começar a partir da madrugada de sábado.

No grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), o aviso amarelo por causa da precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, estará válido já a partir das 06:00 locais (07:00 em Lisboa) de sábado e até às 21:00.

Para as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo vai vigorar entre as 09:00 e as 21:00 de sábado.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave, depois do vermelho e do laranja, e é emitido quando as condições meteorológicas representam "risco para determinadas atividades".

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores emitiu um comunicado a recomendar que sejam tomadas medidas de autoproteção, entre elas "manter a limpeza dos sistemas de drenagem e os adjacentes às residências".

"Não circule sem necessidade. Pode atrapalhar a circulação das forças de segurança ou cair em buracos ocultados por lençóis de água", adverte ainda a Proteção Civil dos Açores, que alerta também que, "em locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes e postes, entre outros".