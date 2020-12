“Não deu nem vai dar entrada qualquer ação judicial”: Ex-acionista da TAP nega pedido de indemnização milionária ao Estado

"Declaro expressamente que não deu nem vai dar entrada qualquer ação judicial ou outra contra o Estado Português, que não está em curso a preparação de tal ação e que não dei instruções aos meus advogados para estudarem tal possibilidade.". Foi assim que David Neeleman, ex-acionista privado da TAP, reagiu ao CM, confrontado com as informações, avançadas pelo 'Sol', de que Neeleman se estaria a preparar para intrepôs uma ação judicial contra o Estado, reclamando uma indemnização milionária, relacionada com os processos de renacionalização em 2015 e 2020."Venho esclarecer que tal artigo não tem o mínimo de aderência à realidade. Por ser inverdade, esta alegada notícia afecta a minha reputação e bom nome, causando-me danos de diversa natureza e de elevada gravidade", lamenta o empresárioDavid Neeleman já terá pedido ao jornal em questão que publicasse o desmentido relativo à notícia: "Já solicitei ao jornal em questão, nos termos da lei aplicável que o artigo em causa seja de imediato desmentido no seu sítio online e que o façam também na próxima edição em papel do jornal".