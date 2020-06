"Não é para ficar bem na fotografia que vamos deixar de fazer": António Costa sobre testes ao coronavírus

O primeiro-ministro manifestou-se hoje "agradado" com o resultado da discussão em Conselho Europeu da proposta da Comissão para a criação de um fundo de recuperação e considerou ser possível alcançar um acordo em meados de julho.

António Costa assumiu esta posição em conferência de imprensa, em São Bento, após cinco horas de cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, que se realizou uma vez mais por videoconferência.

Segundo o primeiro-ministro, ao longo do debate em torno da proposta da Comissão Europeia, que classificou como "inteligente", nenhum Estado-membro colocou objeções de fundo, apenas avançando com discordâncias parcelares, "e todos manifestaram a intenção de que se alcance um acordo em julho".

"Não é momento para traçar linhas vermelhas mas sim abrir vias verdes", continuou, afirmando que as várias medidas impostas "não se tratam de um cheque em branco"."Temos de saber comparar dados. Não podemos comparar o número de casos, sem ter em conta o número de testes que cada país realiza (...) Só Chipre, Estónia e Letónia estão em melhor condição que Portugal", afirmou Costa, confirmando que se têm feito mais testes."Países com metade ou com um terço dos testes feitos não se podem comparar com Portugal", rematou.O primeiro-ministro garantiu também que não é uma preocupação do País "ser bem visto lá fora". "Não é para ficar bem na fotografia que vamos deixar de fazer", disse Costa sobre a testagem à covid-19.No entanto, ainda "sobre a imagem internacional de Portugal "A UEFA foi muito clara" ao escolher o Portugal para ser palco da final da Liga dos Campeões.A pandemia não vai durar para sempre, mas Costa confirma que "vai ficar por bastante tempo". "Não vamos deixar de fazer aquilo que é preciso do ponto de vista da saúde pública".O presidente do Conselho Europeu reconheceu hoje que subsistem diferenças entre os 27 sobre a resposta à crise da covid-19, e disse ser sua intenção celebrar "uma cimeira física" em meados de julho, em Bruxelas.

No final de uma videoconferência de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, que constituiu "a primeira ocasião para discutir ao nível de líderes as propostas de Quadro Financeiro Plurianual e Fundo de Recuperação colocadas sobre a mesa pela Comissão", Charles Michel congratulou-se por se ter registado "um consenso emergente em diversos pontos", mas admitiu que outros exigirão mais trabalho.

"Ao mesmo tempo, não subestimamos as dificuldades, e em diferentes temas constatamos que é necessário prosseguir as discussões", disse.