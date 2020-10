"Não é teste" para o Natal: António Costa sobre restrições do próximo fim de semana

O Governo anunciou esta quinta-feira novas regras e normas após o Conselho de Ministros, das quais resultou a limitação de circulação entre concelhos entre 30 de outubro e 3 de novembro.Das medidas anunciadas sobre a pandemia da Covid-19 destacam-se:- Nos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira é proibido realizar eventos com mais de cinco pessoas, todos os estabelecimentos têm de estar encerrados às 22h00, o teletrabalho passa a ser obrigatório para todas as funções que o permitam e está proibida a realização de feiras ou mercados. Nestes três concelhos, todos os habitantes têm o dever de permanecer no domicílio, podendo apenas circular na via pública para realizar as atividades autorizadas.