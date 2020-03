"Não é um período de férias": deslocações que não se encontrem nas regras do Estado de Emergência não serão "toleradas"

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, voltou esta sexta-feira, após reunião de avaliação do Estado de Emergência, a reforçar o apelo para os portugueses se manterem em casa.Cabrita afirmou que o fim de semana, especialmente dado o facto de estarmos no período da Páscoa, é propício a deslocações mas garante que estas não serão toleradas. "Este não é um período de férias", sublinhou.O ministro da Administração Interna garantiu ainda que as forças de segurança vão estar ativamente a controlar as deslocações e não serão consideradsas justificadas as que não se encontrem dentro das regras.