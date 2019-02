Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Não eram urgentes 40% dos casos vistos em urgência no ano passado

Pulseira vermelha só foi atribuída a 20 mil utentes.

Por Francisca Genésio | 08:38

Cerca de 40 por cento dos atendimentos realizados em Urgência hospitalar pública no ano passado foram considerados pouco ou nada urgentes. Os dados constam do portal da Transparência, do Serviço Nacional de Saúde (SNS), e indicam que quase 2,2 milhões das pessoas consultadas receberam pulseira azul ou verde.



De acordo com a triagem de Manchester - que determina o grau de prioridade clínica - estas são as cores atribuídas a casos não urgentes (azul) e pouco urgentes (verde). Quer isto dizer que os utentes que obtiveram estas pulseiras poderiam ter sido encaminhados para outros serviços de Saúde, como cuidados primários.



Os dados do portal do SNS mostram que a cor amarela (atribuída a casos urgentes) foi a pulseira mais vezes atribuída nos serviços de Urgência, com 2,6 milhões de atendimentos. Já a pulseira laranja, atribuída a casos considerados "muito urgentes", foi dada a menos de 600 mil utentes, num total de 6,3 milhões.



Já as situações "emergentes", cuja pulseira é de cor vermelha, foram 20 500. No ano passado, houve ainda mais de 700 mil atendimentos realizados sem triagem.