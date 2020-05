"Não existe reincidência face às pessoas que estão curadas", diz Graça Freitas

A diretora geral da Saúde, Graça Freitas, foi este domingo confrontada com a questão dos casos de reincidência. "N ão existe reincidência face às pessoas que estão curadas, nem aqui nem noutros países", garantiu.



Graça Freitas explicou que o que tem acontecido "é que quando as pessoas repetem testes, às vezes, os testes dão positivo porque ainda existem pequenas partículas" do vírus.

