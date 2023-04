"Não fechem as portas aos estrangeiros e migrantes", diz Papa Francisco de visita à Hungria

O Papa Francisco presidiu este domingo uma missa ao ar livre, durante a visita à Hungria, na qual exortou os húngaros a não fecharem a porta aos migrantes e àqueles que são "estrangeiros ou diferentes de nós", em contraste com as políticas anti-imigração do primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, que já disse que não iria permitir que a Hungria se transformasse num "país de imigrantes", como afirma que outros países da Europa se tornaram, irreconhecíveis para os seus povos nativos.Dezenas de milhares de pessoas reuniram-se na praça atrás do Parlamento de Budapeste para ver o Papa no último dia de visita ao país, avança a Reuters.O Papa deu continuidade ao tema que já tinha abordado no primeiro dia da visita, na sexta-feira, quando alertou para os perigos do nacionalismo crescente na Europa, dizendo que as portas fechadas eram dolorosas e contrárias aos ensinamentos de Jesus.Na sua homilia, Francisco disse que se os húngaros quisessem seguir Jesus, teriam de evitar "as portas fechadas do nosso individualismo numa sociedade cada vez mais isolada; as portas fechadas da nossa indiferença em relação aos mais desfavorecidos e aos que sofrem; as portas que fechamos em relação aos que são estrangeiros ou diferentes de nós, em relação aos migrantes ou aos pobres".Francisco acredita que os migrantes que fogem da pobreza devem ser acolhidos e integrados porque podem enriquecer culturalmente os países de acolhimento e aumentar as populações europeias em declínio. O Papa considera que, embora os países tenham o direito de proteger as suas fronteiras, os migrantes devem ser distribuídos por toda a União Europeia.O governo de Orban construiu uma vedação de aço na fronteira com a Sérvia para impedir a entrada de imigrantes.A viagem de três dias do Papa à Hungria é a primeira desde que foi internado no hospital por causa de uma bronquite, em março.