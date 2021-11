Não gasta dinheiro em combustíveis? Reembolso do AutoVoucher pode ser recebido com outras compras

E se não gastar dezenas de euros por mês em combustível, é possível receber o reembolso do AutoVoucher? A resposta é: Sim. Tabaco, jornais ou pastilhas também permitem ter acesso ao subsídio que é destinado a gastos em postos de combustível.O diploma aprovado pelo Governo, e conhecido como AutoVoucher, tem como objetivo reduzir o impacto do aumento dos preços da gasolina e gasóleo. Para conseguirem o reembolso, os consumidores apenas têm de fazer compras de bens nos postos de combustíveis aderentes ao AutoVoucher.O programa arrancou esta quarta-feira e o desconto, no caso dos combustíveis, é de dez cêntimos por litro até um máximo de 50 litros por mês por consumidor. Ao longo dos cinco meses do programa, os consumidores podem reaver um total de 25 euros.O valor que não for utilizado num determinado mês, transita para os meses seguintes. Os consumidores precisam apenas de estar registados na plataforma do IVAucher para serem elegíveis a receber este subsídio.