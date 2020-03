Não há investigadores portugueses no estudo do pontificado de Pio XII

Um ano depois do anúncio do Papa e após 14 anos de intenso trabalho de organização, foram disponibilizados esta segunda-feira à consulta de investigadores de todo o mundo os mais de três milhões de documentos relativos ao pontificado do Papa Pio XII (1939-1958).Ao que oapurou, já foram mais de mil os investigadores de todo o mundo que manifestaram interesse em consultar aquele que era, até agora, o período mais secreto do Vaticano, mas entre eles não se encontra qualquer português.A documentação inclui 73 arquivos de representações pontifícias, 15 séries da secretaria de estado, 21 acervos de congregações romanas e escritórios da cúria e palatinos, três do Estado da Cidade do Vaticano e outros oito acervos.De todos os organismos, a mais relevante fonte de informação é a que se encontra no arquivo dos assuntos gerais da secretaria de Estado do Vaticano, composta por quase cinco mil caixas, num total de mais de 15 mil páginas.A Igreja está convencida que o estudo destes documentos vai confirmar, como disse o arcebispo Paul Gallagher, que "Pio XII foi um corajoso diplomata e um defensor da humanidade".O cardeal Tolentino Mendonça, salientou que se trata de "um longo pontificado" e que "o clima é de total abertura, porque, como disse o Papa, a Igreja não tem medo da História".