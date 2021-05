Desde janeiro até agora, Portugal registou 272 casos de Covid-19 em pessoas com a vacinação completa, 15 hospitalizações e zero mortes. Os dados foram avançados esta sexta-feira, durante a reunião de ponto da situação da pandemia em Portugal no Infarmed, pela Direção-Geral da Saúde.

"Estes números atestam bem o poder que as vacinas têm na redução não só da doenç...