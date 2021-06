"Não há motivos para alarmismos exagerados": Marcelo após travão no desconfinamento

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quinta-feira que "não há motivos para alarmismos exagerados" após terem sido conhecidas as mais recentes medidas do Governo no combate à pandemia.Marcelo considerou que as medidas de combate à pandemia anunciadas pelo Governo eram "as esperadas" e que há uma "procura de equilíbrio", um "chamar a atenção" mas nem "alarmar nem radicalizar"."Eu diria que é uma procura de equilíbrio. Chamar a atenção, fazer um alerta mas não alarmar. Não alarmar nem radicalizar em termos restritivos. Penso que foi essa a ideia de equilíbrio da parte do Governo", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em Guimarães, no distrito de Braga, em declarações aos jornalistas à margem das comemorações da Batalha de S. Mamede.O Conselho de Ministros decidiu, esta tarde, aplicar medidas de restrição a Lisboa, Albufeira e Sesimbra para fazer face ao aumento do número de casos positivos de Covid-19 naqueles concelhos, nomeadamente limitações no funcionamento de restaurantes, supermercados e na circulação de e para aqueles territórios.