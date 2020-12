"Não há outra força de segurança que mereça o título de mais competente", sindicato reage à polémica de extinção do SEF

e a integração dos seus efetivos policiais nas outras forças de segurança, GNR, PSP e PJ, tal como onoticiou quinta-feira, vai ser um processo polémico. Não só pelo trabalho - as polícias já se queixam da falta de efetivos - mas também porque vai criar grandes discrepâncias salariais.Esta segunda-feira, o presidente da Associação sindical do SEF, Acácio Pereira, afirmou que o SEF é um serviço muito competente. "Não há outra força de segurança que mereça o título de mais competente", reagiu Acácio Pereira à polémica de extinção do SEF.