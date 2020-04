"Não há suplementos milagrosos" contra o coronavírus, avisa bastonária da Ordem dos Nutricionistas

Abastonária da Ordem dos Nutricionistas alerta para os supostos "suplementos milagrosos para ajudar no combate à Covid-19" e diz que tudo o que temos de fazer é "comer bem" para ter saúde.– Deve ficar muito claro que não existem nem superalimentos nem suplementos alimentares que sirvam para reforçar o sistema imunitário e, de alguma maneira, combater a Covid-19. O que importa é que as pessoas percebam que a alimentação equilibrada, no seu todo, é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo e para estarmos melhor apetrechados para recuperar das doenças, quaisquer que elas sejam.- Sim, as vitaminas e os minerais. Por isso mesmo é que tentamos reforçar esta mensagem: os produtos hortícolas e as frutas, ou seja, os frescos, sejam eles crus ou cozinhados, devem ser a base das nossas refeições. É importante apelar a que estejam presentes na alimentação ao longo do dia e apelar à presença da sopa quer ao almoço quer ao jantar. Estando agora as pessoas mais em casa, parece que é perfeitamente possível terem mais tempo para dedicar à prática culinária e certificarem-se de que seguem estes princípios.- Já agora, que os produtos sejam de época, porque guardam mais riqueza nutricional, e que sejam locais. Vamos também pensar na nossa agricultura e ajudar os agricultores. E, já agora, pensar nos produtos que têm mais durabilidade, porque vamos menos vezes às compras.