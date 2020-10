"Não me posso calar, nem ser cúmplice", Rui Moreira sobre GP no Algarve

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, criticou, este sábado, a Direção Geral de Saúde por permitir um evento com 27.500 pessoas, referindo-se à competição de Fórmula 1 que decorre este fim-de-semana, no Algarve.

O autarca salientou que aquele ajuntamento de pessoas "é uma falta de respeito para todos os que estão a salvar vidas, nos hospitais e fora deles". Rui Moreira desabafa numa publicação no Facebook: "Não me posso calar, nem ser cúmplice".