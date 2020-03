“Não nos disseram que ele estava infetado”: Família de jovem de 14 anos acusa hospital de ocultar informação

A família de Vítor Godinho, o jovem de 14 anos, de Ovar, que morreu no domingo, no Hospital de São Sebastião, Santa Maria da Feira, acusa a unidade hospitalar de ter ocultado informação."Soubemos pela comunicação social que o ‘Vitinho’ estava infetado com o novo coronavírus. Do hospital nunca nos disseram que ele estava infetado. Disseram à minha mãe que ele podia ter um vírus e que o iam testar, mas fizeram até questão de dizer que não era o coronavírus", conta aoa irmã do jovem, Kátia Bastos.A confirmação de que o jovem estava infetado foi confirmada pela ministra da Saúde, Marta Temido, no domingo."Disseram que não havia nada a fazer porque ele tinha perdido muito sangue", lembra. A autópsia ao corpo de Vítor estava marcada para esta segunda-feira.