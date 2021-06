Coletividades de Lisboa recebem dois mil euros por arraiais cancelados



A diretora-geral da Saúde esclareceu esta terça-feira que “tudo pode ser feito desde que haja contenção”, mas lembra o elevado número de pessoas não vacinadas e que, por isso, são vulneráveis.“Não podemos agora morrer na praia depois de todo o esforço realizado”, afirmou Graça Freitas, sobre os festejos dos Santos Populares. “Se conseguirmos garantir a contenção, acho que podemos fazer determinados eventos, dentro da lei”, referiu a responsável, recordando que estamos em “desconfinamento progressivo”.O presidente da Câmara de Lisboa confirmou esta terça-feira que, a exemplo do que aconteceu no ano passado, não haverá arraiais populares pelas Festas de Santo António, devido à pandemia de Covid-19.“É desaconselhável”, explicou Fernando Medina. A autarquia anunciou a atribuição de dois mil euros a cada entidade promotora. A Câmara de Lisboa justifica a verba “ciente do impacto económico que estas medidas representam para as coletividades que as organizam, e que assim custeiam uma parte da sua atividade durante o ano”.A medida soma-se ao apoio concedido aos grupos de participantes (15 mil euros por coletividade) no concurso das Marchas Populares, também cancelado.