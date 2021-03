"Não queremos ficar com a Groundforce": Governo esclarece proposta para viabilizar empresa

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, considerou esta quinta-feira que a TAP chegou a um momento "em que é impossível continuar a expor-se à Groundforce sem exigir garantias que protegessem a própria TAP".



Num momento em que se negoceia o plano de reestruturação da companhia aérea com Bruxelas, a TAP "não pode continuar a fazer adiamentos sem ter garantias firmes".





Nesse sentido, exigiu como garantia "as ações do acionista privado da Groundforce". A TAP tinha exigido que o pagamento da dívida fosse feito até ao dia 15 de março, data a partir da qual poderia "executar as ações".



O acionista privado não aceitou esta proposta e "exigiu que a garantia só pudesse ser executada depois de que um empréstimo bancário, que está a ser preparado nas Finanças, chegasse à empresa".

O Estado aceitou esta exigência "porque em nenhum momento quer ou está interessado em tomar o controlo da empresa", querendo sim "proteger a TAP e assegurar que o dinheiro que emprestou retorna".